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В Днепре мужчина с сообщниками похитил, избил и выбросил своего знакомого

19:07, 29 октября 2019
Происшествия
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Мужчину избили / фото dnepr24.com.ua

Днепропетровская прокуратура №2 обвиняет жителя Днепра в похищении, сообщается на сайте прокуратуры области. 

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Подсудимый вместе с сообщниками встретился со своим знакомым возле одного из жилых домов Днепра. Преступники, используя слезоточивый газ, засунули жертву в машину.

Там мужчину избили, после чего выкинули на обочину возле полуразрушенного дома в селе Новоалександровка. 

"Сейчас продолжается судебное разбирательство уголовного производства в отношении одного из соучастников преступления. Другие лица - устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее на Херсонщине мужчина убил любовника своей гражданской жены и похоронил его в корыте.

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Теги: #Днепрпогода в Днепре