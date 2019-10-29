В Днепре мужчина с сообщниками похитил, избил и выбросил своего знакомого

Преступники, используя слезоточивый газ, засунули жертву в машину.

24-летний житель Днепра пытался похитить своего знакомого. Сейчас его дело рассматривает суд.

Днепропетровская прокуратура №2 обвиняет жителя Днепра в похищении, сообщается на сайте прокуратуры области.

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Подсудимый вместе с сообщниками встретился со своим знакомым возле одного из жилых домов Днепра. Преступники, используя слезоточивый газ, засунули жертву в машину.

Там мужчину избили, после чего выкинули на обочину возле полуразрушенного дома в селе Новоалександровка.

"Сейчас продолжается судебное разбирательство уголовного производства в отношении одного из соучастников преступления. Другие лица - устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее на Херсонщине мужчина убил любовника своей гражданской жены и похоронил его в корыте.