Под Житомиром 38-летний мужчина на праздновании своего дня рождения изнасиловал 15-летнюю девушку

О преступлении правоохранителям сообщили родители несовершеннолетней.

Под Житомиром ранее судимый мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, под процессуальным руководством Житомирской местной прокуратуры продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование несовершеннолетнего лица).

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Вчера Королевский районный суд Житомира постановил взять рецидивиста под стражу без права внесения денежного залога.

38-летний ранее судимый злоумышленник изнасиловал 15 - летнюю девушку 21 октября во время празднования своего дня рождения. Произошло это на территории дачного общества «Барашівський» Ивановского сельского совета Житомирского района.

О преступлении правоохранителям сообщили родители несовершеннолетней.

Сейчас все подробности трагедии устанавливают. Продолжаются соответствующие экспертизы.

Насильнику грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы.