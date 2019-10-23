Украинцы незаконно переправляли турков "яхтами" в Европу (фото, видео)

Такие судна в Европе, как правило, задерживали. Мигранты имели возможность получить статус беженца, а украинцы – только суд и заключение.

Полиция разоблачила организованную группу украинцев на территории Херсонской и Николаевской областей, которые занимались незаконными перевозками турецких мигрантов в страны ЕС.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Украины.

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По предварительной информации, вербовщики подыскивали украинцев с существенными финансовыми проблемами. Самодельными «яхтами» они незаконно пересекали границу Турции и забирали оттуда мигрантов. Этими же «яхтами» их переправляли в Грецию и Италию.

Кроме того, в лодке турки могли перевозить наркотики и другие запрещенные вещи.

Такие судна в Европе, как правило, задерживали. Мигранты имели возможность получить статус беженца, а украинцы – только суд и заключение, при чем на достаточно большой срок. На сегодня в Греции и Италии именно за такие преступления отбывают наказание около 300 украинцев.

«Яхту» с вербовщиками задержали в момент ее выхода в море.

В местах проживания фигурантов совместная группа из представителей нескольких правоохранительных ведомств провела санкционированные судом обыски. Следователи изъяли вещественные доказательства в рамках уголовного производства, открытого по ст. 149 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в городе Каменское Днепропетровской области в ходе спецоперации полиции с привлечением сотрудников «КОРД» задержали трех членов преступной группы, которые занимались разбойными нападениями и вымогали деньги у аграриев и предпринимателей.