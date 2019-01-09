Авария судна у берегов Турции: идентифицировали тела двух украинцев
Тела двух украинцев, погибших в результате аварии судна у берегов Турции, идентифицировали.
Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.
"По результатам опознания идентифицированы 2 тела, которые вчера были подняты спасателями, близкие погибших граждан Украины извещены. Спасательная операция продолжается", - отметил он.
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Как сообщал УНИАН, утром 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt под флагом Панамы. По данным МИД Украины, из 13 членов экипажа судна 11 - граждане Украины. В результате аварии погибли 4 украинца, остальные члены экипажа госпитализированы в больницы города Самсун.
Пострадавших украинских моряков выпишут из больницы в четверг, 10 января. Спасатели достали из воды тела трех погибших украинцев.