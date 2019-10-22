В Днепропетровской области задержали банду, грабившую фермеров (видео)

Злоумышленниками оказались ранее судимые мужчины.

В городе Каменское Днепропетровской области сегодня в ходе спецоперации полиции с привлечением сотрудников «КОРД» задержаны трое участников преступной группы, которые совершали разбойные нападения и вымогали деньги у аграриев и предпринимателей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, в состав преступной группы входили ранее судимые мужчины в возрасте 25, 26 и 28 лет.

«Документирование группы началось с совершения ими в сентябре 2019 года хулиганства с применением оружия. Во время нападения они нанесли местному жителю огнестрельное ранение. В ходе расследования было установлено, что мужчины сгруппировались для вымогательства денежных средств у фермеров и могут быть причастны к ряду резонансных преступлений», - говорится в сообщении.

Сегодня, 22 октября, по месту их проживания и в автомобилях были проведены обыски, в ходе которых изъяты балаклавы, перчатки и оружие, которое использовалось при совершении преступлений.

Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ведется следствие для установления всех обстоятельств причастности подозреваемых к другим преступлениям на территории Днепропетровской области.