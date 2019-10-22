Тело погибшего в авиакатастрофе экс-министра Кутового доставили на экспертизу

Авиаэксперты будут устанавливать предварительную причину авиакатастрофы.

Тело погибшего в авиакатастрофе в Оржицком районе Полтавской области экс-министра АПК Тараса Кутового доставлено в Лубны на судмедэкспертизу.

Об этом УНИАН сообщили в полиции района. По их данным, труп частично обгорел. Также свидетели первых следственных действий полиции говорят, что тело не только обгорело. "Часть головы пилота счесана", - сказал свидетель следственных действий.

Читайте такжеУпал практически во двор к людям: появились подробности гибели Тараса Кутового на Полтавщине

В полиции также отметили, что сегодня на место трагедии прибывают авиаэксперты и будут устанавливать предварительную причину авиакатастрофы.

Как сообщал УНИАН, 21 октября в авиакатастрофе под Полтавой погиб экс-министр Тарас Кутовой.

Справка. Тарас Кутовой родился в 1976 году. Кутовой был народным депутатом 7-го и 8-го созывов, а также министром агрополитики и продовольствия в правительстве Владимира Гройсмана в 2016-2017 годах.