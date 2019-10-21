В Днепре мужчина искромсал ножом сожителя экс-супруги

Одного из мужчин в тяжелом состоянии забрала бригада скорой помощи.

В понедельник, 21 октября, в малосемейке на улице Софьи Ковалевской в Днепре мужчина напал с ножом на сожителя своей бывшей супруги.

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Об этом сообщает «Информатор».

По словам местных жителей, мужчина пришел домой к своей бывшей жене, с которой у них есть общий ребенок. Зайдя в квартиру, он увидел, вероятно, нынешнего сожителя женщины. Между ними завязался конфликт, который практически сразу перерос в драку. В результате бывший муж женщины достал нож и нанес ему около семи ножевых ранений.

Медики оценили состояние пострадавшего как тяжелое - его госпитализировали в 16-ю городскую больницу. Нападавшего задержали. Сейчас с мужчиной работают следователи. Вход в подъезд дома № 76 оградили лентой - там работают следователи.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье женщина нанесла ножевые ранения трем своим детям, после чего пыталась совершить самоубийство.