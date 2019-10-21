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В Днепре мужчина искромсал ножом сожителя экс-супруги

14:01, 21 октября 2019
Происшествия
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Нападавшего задержали / фото mukachevo.net

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Об этом сообщает «Информатор».

По словам местных жителей, мужчина пришел домой к своей бывшей жене, с которой у них есть общий ребенок. Зайдя в квартиру, он увидел, вероятно, нынешнего сожителя женщины. Между ними завязался конфликт, который практически сразу перерос в драку. В результате бывший муж женщины достал нож и нанес ему около семи ножевых ранений.

Медики оценили состояние пострадавшего как тяжелое - его госпитализировали в 16-ю городскую больницу. Нападавшего задержали. Сейчас с мужчиной работают следователи. Вход в подъезд дома № 76 оградили лентой - там работают следователи.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье женщина нанесла ножевые ранения трем своим детям, после чего пыталась совершить самоубийство.

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Теги: #Днепр#нападение с ножомпогода в Днепре