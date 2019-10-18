В Одесской области подросток одним ударом в голову убил мужчину из-за замечания

Мужчина умер в больнице. Полиция открыла уголовное производство.

В городе Измаиле Одесской области подросток нанес смертельный удар в голову мужчине, сделавшему замечание за шумное поведение.

Как сообщили УНИАН в Измаильском отделе полиции, инцидент произошел на текущей неделе во дворе многоэтажного жилого дома на проспекте Мира.

По предварительным данным, поздно вечером группа подростков находилась в указанном дворе, возле детской площадки. Они громко кричали, применяли нецензурную лексику и пр. Один из местных жителей – 48-летний мужчина – подошел к компании и попросил вести себя тише.

Со слов очевидцев, подростки окружили его, и один из несовершеннолетних ударил мужчину в голову.

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«Был конфликт, один из подростков ударил по голове, после чего мужчина потерял сознание. Скорую помощь вызвали очевидцы, которые говорят, что после того, как потерпевший упал, компания с места происшествия скрылась. Мужчина умер в больнице», - сообщили в отделе.

В полиции добавили, что по факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

По словам представителя отдела, на сегодняшний день установлена группа подростков в возрасте порядка 14-16 лет. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Устанавливаются обстоятельства и причины конфликта.

Со слов местных жителей, компания подростков часто появлялась во дворе жилого дома, вызывающе себя вела, на замечания не реагировала.

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