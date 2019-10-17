Ставили на колени: в Кропивницком зверски избили школьника (видео)

По словам мамы мальчика, ее ребенка ставили на колени и били ногами.

В Кропивницком Кировоградской области зафиксирован очередной случай буллинга — на этот раз пострадал третьеклассник 17-й школы.

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Об этом сообщил начальник сектора ювенальной превенции Сергей Вовкогон, передает UA: Кропивницкий.

По его словам, заявление написала мама мальчика. Женщина рассказала, что ребенка избили на перемене в школе дети из других классов. Мальчик получил сотрясение мозга и лежит в областной детской больнице.

Пострадавший рассказал, что его избивали в туалете всю перемену. По словам мамы мальчика, ее ребенка ставили на колени и били ногами.

Ранее парень избивал и душил одноклассницу в одной из школ в Космическом микрорайоне Запорожья.