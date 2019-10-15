В Днепропетровской области мужчина изнасиловал 5-летнюю девочку
В Днепропетровской области задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 5-летней девочки.
Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, преступление произошло 13 октября около 21:00 в Софиевском районе.
Полицейские установили, что родители девочки отлучились из дома и оставили дочь со своим знакомым.
«Воспользовавшись этим, мужчина совершил с ребенком действия сексуального характера», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что работники полиции задержали злоумышленника, его личность установлена - им оказался 32-летний мужчина, ранее судимый за кражи.
По данному факту внесены сведения в ЕРДР и открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование).
После проведения судебно-психологической экспертизы задержанному будет вручено уведомление о подозрении и избрана мера пресечения.
Девочку, в отношении которой были совершены действия сексуального характера, сегодня доставили в Днепр. С ней работают психологи.
Напомним, ранее в Винницкой области полиция задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании своей 12-летней дочери.