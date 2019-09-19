В Винницкой области мужчина изнасиловал свою 12-летнюю дочь

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и наркопреступления.

В Винницкой области полиция задержала мужчину, который подозревается в изнасиловании своей 12-летней дочери.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, 18 сентября в полицию поступила информация от жительницы Винницкого района о том, что ее муж изнасиловал их 12-летнюю дочь.

Мать девочки рассказала полицейским, что около 16.30 на чердаке собственного дома ее 38-летний муж вступил в половые сношения с их общей дочерью.

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На месте совершения преступления следственно-оперативной группой изъяты вещественные доказательства.

«Пострадавшую девочку осмотрел врач, который подтвердил факт изнасилования ребенка», - говорится в сообщении.

Нетрезвый злоумышленник задержан в процессуальном порядке по подозрению в изнасиловании малолетнего и помещен в изолятор временного содержания.

В настоящее время решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 152 УК (изнасилование малолетнего лица).

По сведениям полиции, ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и наркопреступления.