В Днепре парень зверски избил девушку на улице (видео)
В Днепре 13 октября семейный конфликт закончился дракой - молодой человек прямо на улице на глазах у прохожих принялся избивать девушку ногами.
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Об этом сообщается в одном их днепровских Telegram-каналов. Как можно увидеть на опубликованном видео, парень напал и повалил девушку на землю, после чего начал наносить ей удары ногами по телу и голове.
Расправившись с девушкой, нападавший оставил ее лежать на асфальте, а сам ушел в неизвестном направлении.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
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