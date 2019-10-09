Под Киевом автомобиль сбил насмерть двух сестер-близнецов
13:48, 09 октября 2019Происшествия
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Трагедия произошла возле одного из жилых домов, где женщины переходили дорогу в неустановленном месте.
В селе Требухов Киевской области местный житель за рулем автомобиля Audi сбил насмерть двух женщин.
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Как сообщается на сайте полиции Киевщины, погибшие оказались сестрами-близнецами 1984-го года рождения. Трагедия произошла возле одного из жилых домов, где женщины переходили дорогу в неустановленном месте.
От столкновения женщин отбросило на несколько метров, а у машины разбилось лобовое стекло. Обе пострадавшие погибли на месте происшествия.
Ранее в Киеве перевернулось на крышу такси с пассажиркой. В результате аварии пассажирка такси попала в больницу.
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