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Под Киевом автомобиль сбил насмерть двух сестер-близнецов

13:48, 09 октября 2019
Происшествия
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Как сообщается на сайте полиции Киевщины, погибшие оказались сестрами-близнецами 1984-го года рождения. Трагедия произошла возле одного из жилых домов, где женщины переходили дорогу в неустановленном месте.

От столкновения женщин отбросило на несколько метров, а у машины разбилось лобовое стекло. Обе пострадавшие погибли на месте происшествия.

Ранее в Киеве перевернулось на крышу такси с пассажиркой. В результате аварии пассажирка такси попала в больницу.

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Теги: #ДТП#Киевская областьпогода в Киеве