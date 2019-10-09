Вдохновилась Кингом: в Англии многодетная мать задушила двоих сыновей нитью

34-летняя англичанка хотела убить всех своих шестерых детей.

Мать шестерых детей задушила двоих сыновей-подростков нитью и хотела убить остальных.

Об этом пишет Lenta.ru.

Читайте такжеНа Ровенщине психически больная женщина задушила мужа, отрезала ему голову и пыталась разрубить телоОтмечается, что 34-летняя Сара Баррасс из Англии признала себя виновной на заседании суда по делу об убийстве ее сыновей. Она задушила 14-летнего сына Блейка и его 13-летнего брата Тристана в своем доме в Англии. Также Баррасс вместе со своим сожителем признали себя виновными в заговоре с целью убийства шестерых детей, включая двух погибших сыновей. Женщине грозит пожизненный срок.

Причина смерти мальчиков указана как «удушение лигатурой» (нить, используемая при перевязке кровеносных сосудов).

До совершения преступления женщина цитировала на своей странице в Facebook книгу Стивена Кинга «Под куполом»: «Убийство похоже на картофельные чипсы; вы не сможете остановиться, попробовав один раз», – выложила она картинку с соответствующей надписью на черном фоне. Также она выкладывала изображение смерти с окровавленной косой и надписью: «Иду за тобой».

Как ранее сообщал УНИАН, в России мать привязала к себе и утопила двух своих детей.