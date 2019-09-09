В России мать привязала к себе и утопила двух своих детей

По словам очевидцев, женщина зашла в воду с детьми, которые были привязаны к ней.

На Камчатке (РФ) возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Вилючинска, подозреваемой в убийстве двоих своих детей.

По версии следствия, около 11 часов 9 сентября девушка, находясь на прибрежной полосе бухты Крашенинникова в Вилючинске, утопила 1,5-месячного и 5-летнего детей, передает АиФ.

Читайте также"Целились в детей": в РФ на школьной линейке провели номер с оружием (видео)

По словам очевидцев, женщина зашла в воду с детьми, которые были привязаны к ней. Приехавшие на вызов полицейские вытащили мать и детей, однако младшая девочка была уже мертва, старший мальчик скончался в реанимации. Женщину медикам удалось спасти.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о задержании подозреваемой. Расследование уголовного дела по п. «а, в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух малолетних лиц) продолжается.

Ранее кадры из соцсетей стали поводом для возбуждения уголовного дела против многодетной матери в Амурской области РФ - она жестоко издевалась над своей дочерью.