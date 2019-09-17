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В Одессе засняли, как воспитательница издевается над ребенком (видео)

13:54, 17 сентября 2019
Происшествия
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По факту инцидента руководство учебного учреждения направило заявление в полицию / golos.ua

Видео инцидента в Facebook опубликовала жительница Одессы Александра Журба.

Читайте такжеВ Днепре женщина обмотала 8-летнего ребенка скотчем и посадила на цепь: полиция открыла три дела (фото)По ее словам, воспитательница сначала просто кричала на малыша, затем наказала его, оставив сидеть на стуле вдали от играющих детей. После всего – она принялась «воспитывать» мальчика, хватая его и агрессивно что-то объясняя.

«Я искренне надеюсь на то, что этот неуравновешенный человек не будет впредь работать с детьми! Где угодно, но не в саду с малышами, которые физически не могут дать отпор таким «воспитателям», – добавила Александра Журба в подписи к видео.

Позже у себя на странице директор департамента науки и образования Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила, что директор детского сада уволила горе-воспитательницу. Она также отметила, что при этом в полицию направили соответствующее заявление.

Как ранее сообщал УНИАН, в России мать привязала к себе и утопила двух своих детей.

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Теги: #Одессапогода в Одессе