На Харьковщине мать неделю наблюдала за медленной смертью сына

Эксперты установили, что в случае своевременного обращения к медикам ребенка можно было спасти.

В Харьковской области в результате жестокого "воспитания" погиб малолетний мальчик.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда, передает Depo.Харьков.

По данным суда, днем 24 февраля 2019 года обвиняемая стала свидетелем того, что во время воспитательной беседы с ее детьми сожитель с силой оттолкнул от себя малолетнего мальчика, в результате чего последний ударился головой о металлическую стойку кровати.

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В результате полученной травмы мальчик стал плохо передвигаться, постоянно жаловался на головную боль и головокружение. Однако мать, осознавая, что ребенок нуждается в медицинской помощи, не обратилась к медикам.

В материалах указано, что с 24 февраля по 1 марта женщина постоянно находилась с детьми и видела, как ее сын страдает от боли. Ребенок умер.

Эксперты установили, что в случае своевременного обращения к медикам ребенка можно было спасти.

На суде женщина признала вину и заявила, что не вызвала врачей из-за страха физической расправы со стороны мужа. Кроме того, по словам женщины, мужчина ранее уже был приговорен к наказанию за нанесение телесных повреждений их совместной дочери.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 136 Уголовного кодекса Украины и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с испытательным сроком в год.

Ранее СМИ сообщали, что в Житомирской области подростки избили 15-летнюю девочку и ее маму.