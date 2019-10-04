"Поотрывало головы": СМИ рассказали жуткие подробности крушения самолета под Львовом

По словам местных жителей, утром самолет рухнул на бывшие колхозные сады.

В самолете, который потерпел крушение под Львовом 4 октября, страшной смертью погибло 5 человек. Части тел разбросало по колхозным садам, а выжившие члены экипажа оказались заблокированы в лайнере.

Об этом рассказали жители с. Сокольники, которые стали свидетелями авиакатастрофы. По их словам, рано утром самолет рухнул на бывшие колхозные сады, передает "Обозреватель".

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"Был сильный туман, ничего не было видно. Мы думаем, что он просто не увидел взлетно-посадочную полосу. До нее там буквально километр, рукой подать", – говорит один из очевидцев трагедии. Хотя при этом есть две официальные версии причины аварии – закончилось горючее или же пилот совершил ошибку.

Мужчина рассказывает, что люди погибли ужасной смертью. "Самолет выкосил деревья как траву. Кабина разбита в хлам, а экипажу поотрывало головы. Там части тел были раскиданы. Вроде погибли сразу три человека. Остальных заклинило в салоне, они стучали, чтобы их спасли", – говорит житель села Сокольники, где и рухнул самолет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, под Львовом совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12. Самолет сначала исчез с радаров, а затем совершил аварийную посадку в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов». В самолете находились семеро членов экипажа и человек, сопровождавший груз.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что самолет мог совершить аварийную посадку из-за нехватки горючего.