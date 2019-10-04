В Киеве школьник выпал с 12-го этажа
11:25, 04 октября 2019Происшествия
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Школьник погиб на месте до прибытия скорой помощи.
Погибшему было 13 лет, известно также, что он учился в восьмом классе / Фото "Киев оперативный"
В Киеве ночью в пятницу, 4 октября, из окна высотного дома в Деснянском районе выпал школьник. Он погиб на месте до прибытия скорой помощи.
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Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Погибшему было 13 лет, известно также, что он учился в восьмом классе.
"На Закревского, 95Б произошла трагедия - 13-летний мальчик, ученик 8-го класса, школа №294, выпал с высоты 12 этажа", - сообщили в соцсети.
Все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.
Как сообщал УНИАН, в субботу, 21 сентября, в Киеве по адресу улица Вишняковская, 11 был обнаружен труп молодого парня.
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