Работники СТО предотвратили покушения на убийство, найдя прикрепленную к колесу автомобиля взрывчатку (видео)
17:44, 03 октября 2019Происшествия
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Взрывчатка была прикреплена к автомобилю таким образом, чтобы взорваться при замене колеса на запасное.
В Виннице работники СТО во время ремонта внедорожника нашли боеприпас.
Об этом пишет ТСН.
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Взрывчатка была прикреплена к автомобилю таким образом, чтобы взорваться при замене колеса на запасное. Ремонтники предупредили владельца, тот уехал на безопасное расстояние от СТО.
На место вызвали полицию и взрывотехников. Территорию вокруг оградили. Эксперты обезвредили взрывчатку и направили ее на экспертизу.
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