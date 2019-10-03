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Работники СТО предотвратили покушения на убийство, найдя прикрепленную к колесу автомобиля взрывчатку (видео)

17:44, 03 октября 2019
Происшествия
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Об этом пишет ТСН.

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Взрывчатка была прикреплена к автомобилю таким образом, чтобы взорваться при замене колеса на запасное. Ремонтники предупредили владельца, тот уехал на безопасное расстояние от СТО.

На место вызвали полицию и взрывотехников. Территорию вокруг оградили. Эксперты обезвредили взрывчатку и направили ее на экспертизу.

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Теги: #взрывчатка#Винница