В метро Киева парень курил прямо в вагоне - пассажиры игнорировали (видео)
14:17, 03 октября 2019Происшествия
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Также пассажир приставал к женщинам, сидящим рядом.
Парню никто не делал замечаний / Скриншот
В вагоне метро в Киеве на видео запечатлели компанию парней, которые вели себя по-хамски. Один из них курил сигарету.
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Ролик разместил на своей странице в Facebook "Киев Оперативный". На нем видно, как молодой человек курит прямо в вагоне подземки. Также он приставал к женщинам, сидящим рядом. А его товарищи громко говорили и смеялись.
В сети пользователи начали бурно и огорченно комментировать и поведение компании, и отсутствие реакции других пассажиров: "Вам трудно было полицию позвать?", "Интересно, а сам автор видео замечание сделал?", "Полная деградация".
Ранее в столичном метро нетрезвый мужчина начал приставать к людям и размахивать ножом. Правоохранители задержали опасного дебошира с помощью одного из пассажиров.
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