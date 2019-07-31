В Житомире пьяный водитель зажал руку полицейскому и протащил его более 30 метров за своим авто

Инспектор получил травмы, водитель оставил место происшествия. Полиция разыскивает злоумышленника.

В Житомире пьяный водитель, зажав руку полицейскому дверным стеклом, протянул его за своим автомобилем около 35 метров.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области, 30 июля на одной из улиц Житомира патрульные остановили автомобиль Renault, который двигался с включенным аварийным светом и маневрировал по дороге, не включая указатели поворота.

Патрульные подали водителю сигнал об остановке. Он остановился, но на вопросы инспекторов отвечать отказался, как и показать удостоверение на право управления автомобилем. При этом у мужчины были явные признаки опьянения. Во время разговора с патрульными водитель поднял стеклоподъемник своих дверей, зажав при этом руку инспектора патрульной полиции, и резко начал движение. В результате он протянул патрульного за своим автомобилем около 35 метров.

Инспектор получил травмы, предварительно, в виде ушибов, ссадин и растяжение связок. Ему была оказана медицинская помощь.

В то же время водитель с места происшествия скрылся. Сейчас продолжаются мероприятия для его задержания.

«Сейчас кроме административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, ему грозит еще и уголовная, так как по данному факту начато досудебное расследование», - уточнили в полиции.

Квалификация происшествия - ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет. Расследование этого дела продолжается.