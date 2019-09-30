Во Львове у чемпионки мира по вольной борьбе угнали авто со стоянки

"Это как страшный сон", - прокомментировала спортсменка случившееся.

У украинской спортсменки, чемпионки мира по вольной борьбе и двукратной чемпионки Европы Юлии Ткач украли автомобиль.

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«Это как страшный сон... никогда не могла подумать, что это может произойти со мной, когда ты утром идешь на парковку, а там просто нет твоего авто. Как можно украсть чужое, то, что принадлежит не тебе... Расстроена, растеряна...», – отметила она.

Инцидент произошел ночью в городе Львов возле церкви Ольги и Владимира. Неизвестные лица завладели красным автомобилем Mazda 2018 года выпуска.

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