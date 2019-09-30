Во Львове у чемпионки мира по вольной борьбе угнали авто со стоянки
12:13, 30 сентября 2019Происшествия
233 0
"Это как страшный сон", - прокомментировала спортсменка случившееся.
Инцидент произошел ночью 30 сентября в городе Львов возле церкви Ольги и Владимира / фото НОК Украины
У украинской спортсменки, чемпионки мира по вольной борьбе и двукратной чемпионки Европы Юлии Ткач украли автомобиль.
Читайте такжеВо Львове мужчина украл водку и умер под магазиномОб этом она написала у себя на странице в Facebook.
«Это как страшный сон... никогда не могла подумать, что это может произойти со мной, когда ты утром идешь на парковку, а там просто нет твоего авто. Как можно украсть чужое, то, что принадлежит не тебе... Расстроена, растеряна...», – отметила она.
Инцидент произошел ночью в городе Львов возле церкви Ольги и Владимира. Неизвестные лица завладели красным автомобилем Mazda 2018 года выпуска.
Как ранее сообщал УНИАН, в Днепре проститутка похитила у пенсионера Audi A6.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter