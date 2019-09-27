Искали четыре года: в Киеве задержали тренера-педофила
В Киеве полицейские задержали тренера, который на протяжении почти 4-х лет скрывался от органов суда за развращение несовершеннолетних.
Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, мужчина, которого подозревают в совершении развратных действий, все это время менял имена и фамилии и проживал по различным адресам в столице и на территории Киевской области.
«В декабре 2015 года было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины в отношении тренера по мини-футболу», - говорится в сообщении.
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Как установили правоохранители, злоумышленник работал тренером в футбольной секции в общеобразовательной столичной школе.
«В конце декабря 2015 года он совместно со своей командой несовершеннолетних воспитанников поехал на соревнования во Львов. По словам пострадавшего мальчика, мужчина в гостиничном номере развращал его, обнажая свои половые органы. Свидетелем данного происшествия стал еще один подросток, который в тот момент также находился в комнате», - сообщили в полиции.
В ходе досудебного расследования следователи собрали необходимую доказательную базу относительно причастности фигуранта к совершению противоправных действий. В дальнейшем, материалы производства были направлены в суд. Однако злоумышленник, желая избежать наказания, начал скрываться и не появлялся на судебные заседания.
Вчера, 27 сентября, во время оперативных мероприятий правоохранители задержали мужчину на территории Киевской области. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в сумме 150 тысяч гривень.
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