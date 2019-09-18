Насильника 12-летней падчерицы в Харькове взяли под стражу - в суд не пустили СМИ (фото)

У мужчины была уже не одна судимость.

Суд избрал для подозреваемого в изнасиловании в Харькове 12-летней девочки меру пресечения в виде содержания под стражей. Максимальная санкция статьи (ч. 4 ст. 152 УК Украины) предусматривает 15 лет лишения свободы.

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Как сообщили Objectiv.tv в пресс-службе суда, мужчина арестован на 60 дней. Заседание проходило в закрытом режиме.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Александр Михалик, событие произошло на минувших выходных в одном из сел Купянского района.

По данным следствия, 31-летний мужчина подкараулил жертву на улице между лесополосой и жилыми домами. Он хорошо знал девочку, потому что некоторое время жил вместе с ее матерью.

Подозреваемый затащил школьницу к посадке и пытался склонить ребенка к интимной близости, однако девочка отказалась. Тогда злоумышленник, преодолев сопротивление, повалил ребенка на землю и изнасиловал.

Стоит отметить, что мужчина имел уже не одну судимость.