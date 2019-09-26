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В Киеве в тройном ДТП столкнулись пожарная машина, грузовик и легковушка (фото, видео)

20:37, 26 сентября 2019
Происшествия
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В Киеве произошло тройное ДТП / фото Андрей Шматов / Информатор

По улице Васильковской ехал пожарный автомобиль. Спасатели двигались на вызов со стороны Голосеевского проспекта с включенными проблесковыми маячками. На встречу им двигался грузовой Mercedes-Benz Sprinter, сообщает "Информатор".

фото Андрей Шматов / Информатор

Спасателям нужно было свернуть на улицу Бурмистенко, они начали совершать маневр, но пересечь проезжую часть не успели. Едущий им на встречу грузовик не смог вовремя остановится, вследствие чего ударил пожарную машину в заднюю часть и начал переворачиваться. Его откинуло на встречную полосу, где он и приземлился прямиком на Mazda CX-3.

фото Андрей Шматов / Информатор

Сообщается, что в ДТП никто не пострадал. На месте работают патрульные.

Как сообщал УНИАН, в Броварах Киевской области сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего один человек погиб, еще двое получили травмы.

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Теги: #Киев#ДТПпогода в Киеве