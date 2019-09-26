В Киеве в тройном ДТП столкнулись пожарная машина, грузовик и легковушка (фото, видео)

В результате ДТП никто не пострадал.

В Киеве на улице Васильковской произошло ДТП с участием автомобиля спасателей, грузовика и легковушки.

По улице Васильковской ехал пожарный автомобиль. Спасатели двигались на вызов со стороны Голосеевского проспекта с включенными проблесковыми маячками. На встречу им двигался грузовой Mercedes-Benz Sprinter, сообщает "Информатор".

Спасателям нужно было свернуть на улицу Бурмистенко, они начали совершать маневр, но пересечь проезжую часть не успели. Едущий им на встречу грузовик не смог вовремя остановится, вследствие чего ударил пожарную машину в заднюю часть и начал переворачиваться. Его откинуло на встречную полосу, где он и приземлился прямиком на Mazda CX-3.

Сообщается, что в ДТП никто не пострадал. На месте работают патрульные.

Как сообщал УНИАН, в Броварах Киевской области сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего один человек погиб, еще двое получили травмы.