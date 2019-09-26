Вооруженный дезертир на Херсонщине заперся в квартире и угрожал расстрелом (видео)

Теперь его будут судить не только за самовольное оставление воинской части, но и за угрозу правоохранителям.

В Херсонской области дезертир заперся в квартире и угрожал расстрелом. Чтобы задержать мужчину с автоматом, полиция устроила спецоперацию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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48-летний житель Каховки, подозреваемый в дезертирстве, находился под домашним арестом. Когда к нему пришли работники Государственного бюро расследований, чтобы сообщить об изменении подозрения, тот отказался общаться, вместо этого достал автомат и угрожал открыть огонь.

Сотрудники Бюро расследований вызвали полицию, копы окружили дом, долго уговаривали мужчину сдаться и в конце концов задержали.

В результате, кроме статьи за самовольное оставление воинской части, его будут судить еще и за угрозу правоохранителям. Оружие забрали на экспертизу. Откуда оно - выясняют.

Задержанный сейчас находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщал УНИАН, в Суворовском районе Одессы мужчина взял в заложники двух женщин и потребовал за их освобождение 3 тысячи долларов.