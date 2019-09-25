Мужчина скончался от полученной травмы до приезда медиков.

Под Харьковом мужчина случайно убил себя топором.

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Об этом сообщили в КУОЗ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", передает Depo.Харьков.

По данным ведомства, 24 сентября в 16:03 на службу "103" поступил вызов в поселок Садовое Близнюковского района.

На место медики прибыли через четыре минуты, но мужчина 1987 года рождения уже умер. Врачи выяснили, что во время работы топором погибший сам себя ранил в области бедренной артерии и истек кровью до прибытия бригады.