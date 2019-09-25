Под Харьковом мужчина случайно убил себя топором
10:53, 25 сентября 2019Происшествия
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Мужчина скончался от полученной травмы до приезда медиков.
На место медики прибыли через четыре минуты / pxhere.com
Под Харьковом мужчина случайно убил себя топором.
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Об этом сообщили в КУОЗ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", передает Depo.Харьков.
По данным ведомства, 24 сентября в 16:03 на службу "103" поступил вызов в поселок Садовое Близнюковского района.
На место медики прибыли через четыре минуты, но мужчина 1987 года рождения уже умер. Врачи выяснили, что во время работы топором погибший сам себя ранил в области бедренной артерии и истек кровью до прибытия бригады.
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