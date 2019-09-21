В Харькове в лобовом ДТП разбился мотоциклист (фото)

От полученных травм 38-летний водитель мотоцикла погиб на месте.

Сегодня утром в Харькове на улице Академика Павлова произошло смертельное ДТП: столкнулись мотоцикл и легковушка.

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Как сообщили в местной полиции, авария произошла около 5.50 утра.

"Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля "Daewoo", выполняя левый поворот, столкнулся с мотоциклом "Honda", который двигался во встречном направлении. От полученных травм 38-летний водитель мотоцикла погиб на месте", - рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области вечером 20 сентября произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли 3 человека.