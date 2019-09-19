Полиция показала видео задержания мужчины, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве

Мужчину, который с оружием угрожал применить взрывчатку на столичном мосту Метро, задержали без единого выстрела.

В Национальной полиции опубликовали видео задержания 42-летнего снайпера Алексея Белька, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве и устроил на нем стрельбу.

Видео опубликовал спикер Нацполиции Ярослав Тракало на странице в Facebook.

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"Мужчину, который с оружием угрожал применить взрывчатку на столичном мосту Метро, задержали без единого выстрела. Это был действительно вызов и неоценимый экспириенс, с которым молодая Национальная полиция Украины справилась "на отлично". Водная полиция, спецподразделение КОРД, авиаподдержка, патрульная полиция Украины, кинологи, взрывотехники, криминалисты, психологи etc. Планирование спецоперации, длительные переговоры со злоумышленником, оценка рисков для жизни граждан и разрушение инфраструктуры, возможные варианты обезвреживания и, в конце концов, единственный идеальный - задержание без вреда жизни и здоровью не только мирных жителей, но и самого правонарушителя. Блестящая спецоперация, во время которой все службы и подразделения МВД действовали четко, слаженно, а главное выполнили свой долг - служить и защищать", - написал Тракало.

Раньше Белько служил снайпером. Вероятно, поэтому так метко попал в дрон, который к нему направили правоохранители. Сослуживец Белько уверен, что тот ничего бы непоправимого не совершил.

"Когда я с ним говорил, он требовал у полиции, чтобы разблокировали его машину. И два колеса принесли. Сказал, что сам их установит. И потом поедет к любимой, поговорит и сдастся", - рассказал ТСН на условиях анонимности сослуживец задержанного.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 сентября, около 17.00 стало известно, что в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожал оружием и высказывал намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто.

Силовики проводили спецоперацию с привлечением БТР-ов, полицейских катеров и дронов.

Полиция квалифицировала угрозы неизвестного с оружием взорвать в столице мост Метро как подготовку к теракту.