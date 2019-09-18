"А я дедушку любил": на Донбассе дети избили пенсионера лопатой (видео)

Малолетних злоумышленников вычислили по социальным сетям.

В Мирногораде Донецкой области группа подростков избила пенсионера лопатой.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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Нападавшими оказались четверо местных школьников от 11 до 15 лет. Пострадавшим был 71-летний мужчина.

Малолетних злоумышленников вычислили по социальным сетям, где было опубликовано видео избиения пенсионера. На записи видно, что четверо подростков напали на пенсионера, избивая его лейкой, лопатой и ногами.

В ходе расследования выяснилось, что группа школьников уже не впервые избивает людей.

Факт избиения пенсионера внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

Как сообщал УНИАН, в городе Изюм Харьковской области 16-летняя девушка избила 13-летнюю, при этом свои действия она снимала на мобильный телефон и выложила в социальной сети.