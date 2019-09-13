В Харьковской области девушка жестоко избила 13-летнюю (видео)

Избиение девушка снимала на мобильный.

В городе Изюм Харьковской области 16-летняя девушка избила 13-летнюю, при этом свои действия она снимала на мобильный телефон и выложила в социальной сети.

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Событие произошло в ночь на 12 сентября, сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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В Изюме толпа дэвушек жестоко избила девочку. Хомо сапиенсы так же сняли все на видео и залили себя в Instagram сториз. Героиню видео уже опознавшего, зовут ее Елизавета Мажирина. pic.twitter.com/B8ysLsuqeS — Хуевая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) September 12, 2019

Ранее в Оболонском районе столицы 50-летний киевлянин во время ссоры со своей 52-летней супругой схватил лопату и избил ею женщину, на следующий день он обнаружил потерпевшую мертвой.