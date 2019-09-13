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В Харьковской области девушка жестоко избила 13-летнюю (видео)

18:47, 13 сентября 2019
Происшествия
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Избиение попало на видео / Скриншот

В городе Изюм Харьковской области 16-летняя девушка избила 13-летнюю, при этом свои действия она снимала на мобильный телефон и выложила в социальной сети.

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Событие произошло в ночь на 12 сентября, сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Теги: #избиение#Харьковская областьпогода в Харькове