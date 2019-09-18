Нападение на замглавы КГГА: Слончак заявил, что находится в реанимации

Чиновник подтвердил факт нападения.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Слончак заявил, что находится в реанимации после нападения.

Об этом он сообщил «Украинской правде».

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Слончак не смог рассказать подробности из-за плохого самочувствия. Он говорил слабым голосом и только подтвердил сам факт нападения.

В полиции Киева сообщили, что готовят информацию об инциденте.

Как ранее сообщал УНИАН, на Владимира Слончака напали поздно вечером в подъезде жилого дома. У чиновника диагностировали закрытую черепно-мозговая травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы.