Нападение на замглавы КГГА: Слончак заявил, что находится в реанимации
Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Слончак заявил, что находится в реанимации после нападения.
Об этом он сообщил «Украинской правде».
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Слончак не смог рассказать подробности из-за плохого самочувствия. Он говорил слабым голосом и только подтвердил сам факт нападения.
В полиции Киева сообщили, что готовят информацию об инциденте.
Как ранее сообщал УНИАН, на Владимира Слончака напали поздно вечером в подъезде жилого дома. У чиновника диагностировали закрытую черепно-мозговая травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы.