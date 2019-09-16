"Не улыбайся, к тебе придут": волонтер, сделавшая резонансным дело убитого боевика, рассказала об угрозах

Волонтер Галина Однорог намерена обратиться в СБУ, так как боится за свою жизнь.

Мариупольский волонтер Галина Однорог, сделавшая резонансным дело боевика "ДНР" Романа Джумаева, которого сегодня нашли убитым, опасается за свою жизнь.

Об этом она сказала в комментарии Цензор.НЕТ.

В данный момент Однорог находится в Грузии. О произошедшем она узнала от военнослужащих.

"Мама Джумаева обвиняет в убийстве именно меня. Физически не я его убила. Я сделала все для того, чтобы о нем узнала вся страна. Но сегодня мне уже страшно за мою собственную жизнь. Ранее мать Джумаева угрожала моей маме, звонила мне. Сперва предлагала деньги – якобы на помощь нашим военным. Это было просто смешно слышать. Также, как и Джумаев, когда открыл свою пиццерию, вывесил сине-желтый флаг и написал "ветеранам АТО скидка 10%". А потом мне угрожали - и Джумаев, и Кирсанов (это корректировщик, которого суд также отпустил). Он еще когда был за решеткой говорил: "Жди, к тебе придут. Ты не улыбайся".

И мама Джумаева угрожала – чтобы я "оставила в покое ее ребенка". И сегодня мне сбросили видео, на котором она сидит, плаче и во всем обвиняет меня. Я считаю, что виновата она сама в том, что вырастила убийцу. Пусть она скажет это мамам морпехов, которых я провожаю – им по 21,23, 24 года", - рассказала волонтер.

Однорог не исключила того, что будет обращаться в СБУ, так как боится за свою жизнь:

"Я теперь боюсь возвращаться, и не знаю, что мне делать. Мне и так ранее угрожали, писали даже из Донецка, - к этому я привыкла. Но произошедшее – это серьезно. Буду звонить в СБУ и думать, что мне дальше делать. Я понимаю, что ей терять нечего, и если она обвиняет меня, то следующей жертвой, в качестве мести, могу стать я".

Она напомнила, что в последние полгода активисты Мариуполя добивались того, чтобы Джумаев понес наказание за убийство украинских воинов.

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"О Джумаеве я узнала полгода назад – в декабре, когда он пришел угрожать жене главы нашего районного совета. За это время я подняла его дело и сделала его резонансным. Я ездила к нему на суды, подключила все возможные СМИ. Благодаря нам о нем узнала вся Украина… я об этом говорила везде, вплоть до президента. Поэтому мать Джумаева обвиняет именно меня", - добавила она.

В то же время Однорог не знает, кто мог убить бывшего наемника РФ.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября террориста Романа Джумаева расстреляли в упор.

По данным СМИ, боевик бандформирования «Пятнашка» Джумаев, который воевал под Донецким аэропортом и Дебальцево, сбежал в Белоруссию, а когда там стали поднимать вопрос о депортации, вернулся в Украину.

Джумаева было задержано 18 сентября 2017 года в Марьинском районе при попытке пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО.

4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил боевика под домашний арест.

Повторно боевика были задержаны в декабре 2018 года за нападение на полицейского, и тогда ему определили меру пресечения в виде содержания под стражей.

5 августа коллегия Октябрьского райсуда Мариуполя отпустила Джумаева под домашний арест.