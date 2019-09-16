"Не улыбайся, к тебе придут": волонтер, сделавшая резонансным дело убитого боевика, рассказала об угрозах
Мариупольский волонтер Галина Однорог, сделавшая резонансным дело боевика "ДНР" Романа Джумаева, которого сегодня нашли убитым, опасается за свою жизнь.
Об этом она сказала в комментарии Цензор.НЕТ.
В данный момент Однорог находится в Грузии. О произошедшем она узнала от военнослужащих.
"Мама Джумаева обвиняет в убийстве именно меня. Физически не я его убила. Я сделала все для того, чтобы о нем узнала вся страна. Но сегодня мне уже страшно за мою собственную жизнь. Ранее мать Джумаева угрожала моей маме, звонила мне. Сперва предлагала деньги – якобы на помощь нашим военным. Это было просто смешно слышать. Также, как и Джумаев, когда открыл свою пиццерию, вывесил сине-желтый флаг и написал "ветеранам АТО скидка 10%". А потом мне угрожали - и Джумаев, и Кирсанов (это корректировщик, которого суд также отпустил). Он еще когда был за решеткой говорил: "Жди, к тебе придут. Ты не улыбайся".
И мама Джумаева угрожала – чтобы я "оставила в покое ее ребенка". И сегодня мне сбросили видео, на котором она сидит, плаче и во всем обвиняет меня. Я считаю, что виновата она сама в том, что вырастила убийцу. Пусть она скажет это мамам морпехов, которых я провожаю – им по 21,23, 24 года", - рассказала волонтер.
Однорог не исключила того, что будет обращаться в СБУ, так как боится за свою жизнь:
"Я теперь боюсь возвращаться, и не знаю, что мне делать. Мне и так ранее угрожали, писали даже из Донецка, - к этому я привыкла. Но произошедшее – это серьезно. Буду звонить в СБУ и думать, что мне дальше делать. Я понимаю, что ей терять нечего, и если она обвиняет меня, то следующей жертвой, в качестве мести, могу стать я".
Она напомнила, что в последние полгода активисты Мариуполя добивались того, чтобы Джумаев понес наказание за убийство украинских воинов.
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"О Джумаеве я узнала полгода назад – в декабре, когда он пришел угрожать жене главы нашего районного совета. За это время я подняла его дело и сделала его резонансным. Я ездила к нему на суды, подключила все возможные СМИ. Благодаря нам о нем узнала вся Украина… я об этом говорила везде, вплоть до президента. Поэтому мать Джумаева обвиняет именно меня", - добавила она.
В то же время Однорог не знает, кто мог убить бывшего наемника РФ.
Как сообщал УНИАН, 16 сентября террориста Романа Джумаева расстреляли в упор.
По данным СМИ, боевик бандформирования «Пятнашка» Джумаев, который воевал под Донецким аэропортом и Дебальцево, сбежал в Белоруссию, а когда там стали поднимать вопрос о депортации, вернулся в Украину.
Джумаева было задержано 18 сентября 2017 года в Марьинском районе при попытке пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО.
4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил боевика под домашний арест.
Повторно боевика были задержаны в декабре 2018 года за нападение на полицейского, и тогда ему определили меру пресечения в виде содержания под стражей.
5 августа коллегия Октябрьского райсуда Мариуполя отпустила Джумаева под домашний арест.