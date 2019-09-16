В Киеве напали на полицейского – он применил оружие

Спецназовец подошел к компании молодых людей и попросил их вести себя тише.

В столице правоохранители задержали трех человек за нападение на полицейского.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По их данным, в понедельник, 16 сентября, около часа ночи в Дарницком районе сотрудник полка полиции особого назначения №2 возвращался домой. Во дворе дома он услышал громкую музыку и ругань. Полицейский подошел к компании молодых людей и попросил их вести себя тише и прекратить нарушать публичный порядок.

«Один из парней подошел к полицейскому и начал с ним спор. Во время этой беседы милиционер почувствовал, как кто-то ударил его в голову, а лицо задул газом. Травмированный спецназовец достал собственный зарегистрированный травматический пистолет и, произведя сначала предупредительный выстрел вверх, выстрелил оппоненту в ногу», - сообщил заместитель начальника Дарницкого управления полиции Александр Пятниковский.

После этого трое парней из компании набросились на полицейского и начали его избивать. В это время из магазина, расположенного во дворе дома, выбежали охранники, которые вмешались в ситуацию. Полицию и «скорую» вызвала одна из девушек, которая была в компании правонарушителей.

Врачи госпитализировали пострадавших. У полицейского обнаружили многочисленные гематомы и травмы тела, а также два сломанных ребра. Сейчас он проходит дополнительные медицинские обследования. Другой пострадавший, который получил огнестрельное ранение ноги, находится в больнице. По информации врачей, его жизни ничего не угрожает.

Трех парней задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УКУ. Задержанным за содеянное грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в конце июля в Киеве полицейский вмешался в конфликт и был жестоко избит группой молодых людей.