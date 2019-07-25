В Киеве полицейский вмешался в конфликт и был жестоко избит группой молодчиков (видео)

Правоохранители по горячим следам задержали шестерых подозреваемых в нападении на полицейского.

В Киеве оперативник Оболонского управления полиции пострадал от группового нападения.

Читайте такжеПодозреваемого в кровавом убийстве 18-летней девушки задержали в Полтаве (фото, видео)

Как сообщил в Facebook глава полиции Киева Андрей Крищенко, полицейский находился на службе, когда увидел конфликт между молодыми людьми: представился, сделал замечание - и на него набросились с кулаками.

В ответ он применил травматическое оружие: сделал несколько предупредительных выстрелов, от которых никто не пострадал, и потерял сознание от удара бутылкой по голове.

Наряды патрульных и оперативники по горячим следам задержали шестерых подозреваемых в нападении на полицейского.

«Хочу напомнить всем "ковбоям", что за нападение на полицейского при исполнении предусмотрено до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы», – отметил Крищенко.

Ранее в Одесской области двое пешеходов жестоко избили водителя иномарки, который ранил их из травматического пистолета.