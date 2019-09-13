На Львовщине под колесами поезда погиб мужчина
13:05, 13 сентября 2019Происшествия
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41-летний местный житель скончался на месте от полученных травм.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия / mir24.tv
Во Львовской области скоростной поезд сообщением «Одесса-Перемышль» наехал на мужчину – от полученных травм он скончался на месте.
Читайте такжеВ киевском метро мужчина упал между вагонами поезда (видео)Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Отмечается, что сообщение о событии в Мостовское отделение полиции поступило около 08.20 от дежурной железнодорожной станции «Судовая Вишня».
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность погибшего – 41-летнего местного жителя. Также устанавливаются обстоятельства его гибели, решается вопрос об открытии уголовного производства», – отметили в полиции.
Как ранее сообщал УНИАН, под Львовом водитель школьного автобуса чуть не заехал под поезд.
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