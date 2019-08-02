В Киеве обвалилась часть пешеходного моста на Труханов остров (видео)

Обломки бетонной конструкции рухнули под опору.

В Киеве сегодня обвалилась часть Пешеходного моста, который соединяет правый берег и Труханов остров. Обломки конструкции рухнули под опору.

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Видео с места ЧП опубликовали в паблике "Киев Оперативный" на Facebook. На записи видно, что упал достаточно большой кусок бетона и арматуры.

"Еще один мост устал. На этот раз не выдержал Пешеходный на Труханов остров, часть бетонной конструкции обвалилась", – говорится в подписи к видео.

Напомним, ранее на Осокорках в Киеве обломки путепровода упали на проезжающий под ним автомобиль.