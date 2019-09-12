СБУ задержала диверсанта, который в 2014 году взорвал мост между Лисичанском и Северодонецком

Два года назад он выехал из оккупированной территории Луганщины на освобожденную от оккупантов территорию, где скрывался у знакомых.

В районе проведения операции Объединенных сил оперативники Службы безопасности Украины задержали диверсанта, который в 2014 году взорвал стратегический мост через реку Северский Донец между Северодонецком и Лисичанском.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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Сотрудники спецслужбы выяснили, что мужчина входил в состав бандформирования «Полтинник», где и овладел методами и навыками взрыво-подрывной деятельности.

Два года назад по личным мотивам выехал с оккупированной территории Луганщины на освобожденную от оккупантов территорию. Все это время он скрывался у жены, у знакомых в сараях и гаражах в Северодонецке, Лисичанске, Приволье, Новодружеске. Также жил в палатке в лесах в окрестностях городов. Силовики задержали боевика в доме его знакомого в поселке Шепилово Попаснянского района.

Во время обысков у боевика изъяли стартовый пистолет «Шмайсер» калибра 9 мм с признаками переработки, револьвер системы «Наган» времен Второй мировой войны, почти 50 патронов калибра 7,62 мм к винтовке, 18 патронов травматического действия калибра 9 мм, 3 штык-ножи к винтовке.

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Задержанный также признался правоохранителям, что минировал дорогу на Соледар и мосты в Лисичанске, взорвал Томашовский мост между Лисичанском и Северодонецком.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Следствием рассматривается процессуальная перспектива возбуждения в отношении задержанного уголовного производства за совершение преступления, предусмотренного ст. 258-3 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.