Возле Лисичанска украинские военные сбили очередной российский беспилотник

Беспилотник обстреляли с вертолета.

Сегодня в районе Лисичанска Луганской области был замечен вражеский беспилотный летательный аппарат.

Как сообщили в пресс-службе ООС, экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил сбил очередной российский БПЛА “Орлан-10”.

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"В 8.09 радиотехническими средствами была обнаружена воздушная цель, предварительно идентифицирована как беспилотный летательный аппарат “Орлан-10”, который находится на вооружении вооруженных сил Российской Федерации. Цель маневрировала, выполняя явно разведывательный полет по маршруту Лисичанск – Северодонецк. Сразу же дежурные силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность №1. Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наєвим было принято решение для уничтожения цели привлечь вертолет огневой поддержки Ми-24", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 октября над Лисичанском прогремел взрыв. На территорию школы №27 упала часть зенитно-ракетного комплекса «Оса». Детей из школы эвакуировали, занятия были приостановлены.

Позже военные объяснили, что часть снаряда упала возле школы, в результате сбития украинскими войсками вражеского беспилотника, который нес угрозу для безопасности граждан.

В ООС отметили, что "потеряв два беспилотных летательных аппарата над Лисичанском вчера, противник не оставляет попыток выполнить поставленную перед ним оккупационным командованием задачу и снова отправляет многоцелевые беспилотные авиационные комплексы по тому же маршруту".