В Одесской области уроженец Ирака жестоко порезал ножом свою супругу и попытался сбежать за границу

Женщина находится в очень тяжелом состоянии. У нее резаные раны лица, груди и живота.

В Одесской области при попытке пересечь государственную границу задержан мужчина, подозреваемый в покушении на умышленное убийство своей супруги.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ЧП случилось 11 сентября в Киевском районе Одессы.

«43-летняя женщина решила развестись с мужем и на некоторое время поселилась у родственницы. Тот, узнав, где живет жена, приехал по адресу и дождался ее в подъезде. Между супругами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес женщине несколько ударов ножом в живот, грудь, лицо и убежал», - сообщили в главке.

На крики из квартиры выбежала родственница. Увидев, что происходит, она позвонила в «скорую помощь» и полицию. Пострадавшую госпитализировали, сейчас его состояние врачи определяют как очень тяжелое.

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Ориентировка на злоумышленника была разослана всем правоохранительным подразделениям региона. Совместно с пограничниками полицейские задержали 55-летнего подозреваемого на границе с Молдовой, когда тот пытался покинуть страну.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следствие продолжается.

Как сообщила УНИАН дочь потерпевшей - Софья, между ее матерью - Татьяной Бурчановой и отцом – уроженцем Ирака, которые является гражданином Украины (около 20 лет живет в Украине) были сложные отношения.

«Отец жестоко относился к маме и к своим детям… Постоянно с его стороны оказывалось психологическое и физическое насилие», - сказала дочь потерпевшей.

По ее словам, мать пыталась скрыться, но вчера отец выследил женщину в многоэтажном доме на улице Вильямса, где та временно проживала. Он набросился на супругу в лифте и нанес 9 ножевых ранений. Сейчас потерпевшая, по данным родственников, в критическом состоянии.

Как сообщили УНИАН родственники потерпевшей, подозреваемый Гелан Фейсал Хазаль во время нападения был со своим сыном от первого брака. В результате ранения женщина потеряла много крови.

Родственники опасаются, что супруг, который неоднократно отказывался дать развод жене, попытается «откупиться и выйти на свободу».