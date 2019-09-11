В Киеве загадочно пропала молодая девушка (фото)

Куда могла деться девушка, ни у полиции, ни у родителей предположений нет.

В столице загадочно исчезла 18-летняя студентка Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко Марина Ротаенко. Ее уже разыскивают шестые сутки.

Девушка вышла из общежития по личным делам и так и не вернулась, сообщается в Facebook "Типичный Киев".

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Марина приехала в Киев учиться из Черновцов, в столице она уже год. Однако, по словам родителей, друзей у нее здесь нет. Обычно свободное время она проводила в своей комнате, кроме того, совмещала учебу с работой.

Куда могла деться девушка, ни у полиции, ни у родителей предположений нет. По словам матери, последний раз она разговаривала с дочерью вечером 5 сентября. Уже утром девушка не брала трубку, а позже телефон отключили.

Недавно полиция обнаружила документы девушки. Их нашли прохожие в 14 километрах от общежития.

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