В Киеве трамвай переехал автомобиль (фото)

В результате столкновения моторный отсек автомобиля почти полностью ушел под переднюю часть трамвая.

В среду, 11 сентября, на Карельском проулке в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Chevrolet и трамвая.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

На фотографиях видно, что в результате столкновения моторный отсек автомобиля почти полностью ушел под переднюю часть трамвая. Движение общественного транспорта на данном участке было заблокировано.

«Водитель этого Chevrolet полагал, что успеет проскочить перед трамваем, но чутье его подвело», - говорится в комментарии к фото.

Есть ли пострадавшие в результате инцидента – не уточняется.

На Киевщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которого погибли три человека.