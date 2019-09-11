Взрывы снарядов в Калиновке: в Минобороны уверяют, что угрозы для людей нет

В министерстве заявили, что ситуация на территории военного арсенала контролируемая.

В Министерстве обороны официально подтвердили факт взрывов боеприпасов на технической территории военного арсенала в поселке Калиновка Винницкой области.

Читайте такжеНа складах Минобороны в Калиновке прогремели взрывыКак говорится в сообщении министерства, 11 сентября около 11:30 дежурные службы зафиксировали задымление на участке подрыва неразорванных боеприпасов технической территории базы.

«В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации... По предварительной информации, задымление произошло из-за горения около двух гектаров сухой травы. Угроз для военнослужащих и гражданского населения, а также пострадавших лиц нет. Ситуация контролируемая», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в полиции заявили, что взрывы в Калиновке произошли в результате возгорания травы на открытой территории.