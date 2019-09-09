Под Киевом Mercedes при столкновении разорвал «Москвич» пополам: погибли два человека (видео)

В момент аварии в «Москвиче» находилась супружеская пара.

На окружной дороге Обухова под Киевом произошло смертельное ДТП. Столкнулись Ford Kuga, Mercedes ML и Москвич-2141. В результате столкновения погибли мужчина и женщина. Еще двоих человек госпитализировали.

Как сообщает «Информатор», авария произошла вечером 8 сентября.

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По информации полиции, все автомобили двигались по трассе Киев-Кропивницкий. Ford и Mercedes ехали в сторону столицы, а «Москвич» в противоположном направлении. На прямом участке дороги «Москвич», по неизвестным причинам, начал выезжать на полосу встречного движения.

На встречке «Москвич» зацепил заднюю часть Ford. От этого у Kuga лопнуло заднее колесо, но он продолжил движение. При этом «Москвич» выкинуло на полосу встречного движения и развернуло перпендикулярно дороге. Следом за Ford ехал Mercedes, который и протаранил легковушку.

От удара «Москвич» разорвало на две части. Верхняя часть автомобиля вылетела за пределы проезжей части на деревья, а вторую отбросило по дороге. В момент аварии в «Москвиче» находилась супружеская пара. Мужчина и женщина 1967 года рождения от полученных травм скончались на месте. Двух человек, ехавших в Mercedes, госпитализировали.

Из-за аварии на трассе образовалась пробка, так как автомобили заняли полосу движения. На месте работали медики и полиция. Детали случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в ночь на 8 сентября произошла дорожная авария, в результате которой четыре человека погибли и еще четыре пострадали.