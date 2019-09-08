В Запорожской области четыре человека погибли в ДТП, еще четыре ранены

Водитель автомобиля «Fiat Doblo» выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2104».

В Запорожской области в ночь на 8 сентября произошла дорожная авария, в результате которой четыре человека погибли и еще четыре пострадали.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

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В Мелитопольском районе автодороги «Харьков-Симферополь» водитель автомобиля «Fiat Doblo» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2104», который двигался во встречном направлении.

В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ и две его пассажирки, одна из которых гражданка Турции, скончались на месте происшествия. Позже в больнице от полученных травм скончался водитель Fiat - военнослужащий 1984 года рождения.

Четыре пассажира автомобиля ВАЗ - двое малолетних детей, жители Мелитопольского района 2010 и 2011 годов рождения, и двое граждан Турции, женщины 1972 и 1982 годов рождения, госпитализированы в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября на Житомирщине на трассе "Киев-Чоп" во время аварии погибли четыре юноши, еще три женщины получили травмы.