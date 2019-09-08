Во Львове мужчина украл водку и умер под магазином

Кражу водки заметили работники магазина и вызвали полицию.

Во Львове мужчина украл водку и умер, выйдя из магазина.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

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Инцидент произошел на улице Кульпарковской, 126. По данным Зинкевича, мужчина украл бутылку водки, но это заметили сотрудники и вызвали полицию.

«И когда продавец решила, что не стоит разворачивать события и портить себе день, он вышел из магазина, так и не выпив, и умер. Или от того что перенервничал, или от того, что не получил «порцию», - написал депутат.

Как сообщал УНИАН, в Днепре на детской площадке дворник нашла тело мужчины, лицо которого было измазано зеленкой. Рядом с телом стояла недопитая бутылка пива, а все лицо покойного было измазано зеленкой. Вскоре умершего опознала жена, которая сказала, что он пил еще со вчерашнего вечера.