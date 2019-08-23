В Днепре на детской площадке нашли измазанный в зеленке труп мужчины

Правоохранители устанавливают причины, почему мужчину облили зеленкой.

В Днепре на детской площадке дворник нашла тело мужчины, лицо которого было измазано зеленкой.

Об этом сообщает Информатор.

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Смерть мужчины наступила около 5.30 утра 23 августа.

По словам полиции, мужчина сидел на лавочке, его голова была наклонена и лежала на столе. Сначала дворник подумала, что он спит. Но, подойдя ближе, увидела, что он не дышит и не двигается.

Рядом с телом стояла недопитая бутылка пива, а все лицо покойного было измазано зеленкой.

Вскоре умершего опознала жена, которая сказала, что он пил еще со вчерашнего вечера.

Причины, почему мужчину облили зеленкой, устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Хустском районе на Закарпатье 58-летний браконьер застрелил друга на охоте, потерпевший погиб в лесу.