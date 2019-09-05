На свалке под Киевом произошел масштабный пожар (фото)

Пожар, начавшийся утром, сейчас локализован на площади 1,5 га.

В Киевской области продолжается ликвидация масштабного пожара на территории мусоросортировочного завода в Вышгородском районе.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеВ Одессе горел рынок "Черемушки" (фото)

Сообщение о загорании мусора на открытой территории в селе Демидов поступило в ГСЧС в 08:37.

"По прибытию было установлено, что горит мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными очагами", - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 15:30 на площади 1,5 га, ликвидация продолжается.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября в Киевской области объявили высший уровень пожарной опасности – многочисленные пожары возникают на торфяниках, полях и лесах.