На свалке под Киевом произошел масштабный пожар (фото)
В Киевской области продолжается ликвидация масштабного пожара на территории мусоросортировочного завода в Вышгородском районе.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Сообщение о загорании мусора на открытой территории в селе Демидов поступило в ГСЧС в 08:37.
"По прибытию было установлено, что горит мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га отдельными очагами", - говорится в сообщении.
Пожар локализован в 15:30 на площади 1,5 га, ликвидация продолжается.
Как сообщал УНИАН, в начале сентября в Киевской области объявили высший уровень пожарной опасности – многочисленные пожары возникают на торфяниках, полях и лесах.