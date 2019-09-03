На Киевщине горят торфяники, поля и леса – за сутки выгорело более 24 гектаров (видео)

Вблизи Бородянки чаще всего горят именно торфяники: 33 пожара за минувшую неделю.

В Киевской области объявили наивысший уровень пожарной опасности – многочисленные пожары возникают на торфяниках, полях и лесах.

Как сообщается в сюжете ТСН, только за предыдущие сутки выгорело более 24 гектаров.

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Отмечается, что наиболее распространенная причина пожаров - человеческая халатность. По словам спасателей, местные жители прямо на земле жгут мусор и ботву. Пилот самолета «Цессна» Юрий увидел и сообщил по меньшей мере о десятке пожаров. Три дня назад известил о тракторе, который горел посреди поля.

Журналисты уже через несколько минут после вылета заметили дым из окна в Бородянке - к огню выехали пожарные авто.

Огонь круглосуточно высматривают и в камеры наблюдения. Диспетчер Анна говорит, что труднее всего разглядеть возгорание торфяников. Его видно только утром, когда над ними курится дымка.

Вблизи Бородянки чаще всего горят именно торфяники: 33 пожара за прошедшую неделю. Торф может залегать еще на метр под землю, чтобы потушить его нужны чрезвычайные усилия пожарных.

Угрозу от огня усиливает еще и дефицит воды - высохли реки, заболотились каналы.

"Все мелиоративные каналы заросли камышом, никто их не чистит, как и малые реки", - говорят спасатели.

Пока пожарные пытались потушить торфяники, рядом на соседних огородах, несмотря на все просьбы чрезвычайников, люди продолжали жечь ботву, не понимая, что этот огонь может сжечь и их жилища.

Напомним, в ближайшие дни в большинстве регионов Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.